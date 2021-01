Mauvaise nouvelle pour les Diables rouges: Jason Denayer (Lyon) sort sur blessure face à Bordeaux

Nouveau coup dur pour les Diables rouges et Roberto Martinez ce vendredi. Après la rupture du tendon d’Achille d’Axel Witsel et la blessure pour plusieurs semaines de Kevin De Bruyne, c’est Jason Denayer qui a dû quitter la pelouse à cause d’une blessure, lors de la rencontre de Ligue 1 entre Lyon et Bordeaux.

Après seulement 23 minutes de jeu, le défenseur belge a été remplacé par Diomande, et a quitté la pelouse en se tenant l’arrière de la cuisse.