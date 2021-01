Jason Denayer rejoint cinq autres Diables à l’infirmerie: l’hécatombe se poursuit pour Roberto Martinez à l’approche de l’Euro (vidéos)

Nouveau coup dur pour les Diables rouges et Roberto Martinez ce vendredi soir, avec la blessure de Jason Denayer lors de la rencontre de Ligue 1 entre Lyon et Bordeaux, où le Belge a prématurément quitté ses coéquipiers en se tenant l’arrière de la cuisse. Si la durée de son absence est encore indéterminée, il devrait tout de même manquer plusieurs rencontres. Une blessure qui vient un peu plus encore alourdir la liste des Diables rouges à l’infirmerie, où Denayer rejoint Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Dennis Praet. Une liste inquiétante à l’approche de l’Euro 2020, au vu de l’importance des joueurs cités dans le groupe de Roberto Martinez, qui doit également composer avec les retours de blessures de joueurs comme Eden Hazard ou Dries Mertens.

– Axel Witsel : rupture du tendon d’Achille (10/01/2021)

– Kevin De Bruyne : claquage tendineux (21/01/2021)

– Thomas Meunier : blessure au genou (28/01/2021)

– Jason Denayer : blessure musculaire (29/01/2021)

Dans cette liste, seul Axel Witsel voit pour le moment sa participation à l’Euro 2020 menacée. Mais il sera tout de même essentiel de suivre le retour en forme des autres joueurs. Thorgan Hazard, par exemple, n’a pour le moment disputé que cinq petits matches en Bundesliga cette saison, avec seulement sept minutes au compteur depuis le 8 décembre dernier. Il est espéré par son coach pour la semaine prochaine, mais sera encore absent face à Augsbourg ce samedi. Thomas Meunier et Kevin De Bruyne devraient eux être absents pour plusieurs semaines encore, et un retour début mars est annoncé pour les deux joueurs. La blessure est plus sérieuse du côté de Dennis Praet, qui devrait être écarté des terrains pour trois mois, soit un retour aux alentours du début du mois d’avril.

Des joueurs en manque de rythme

Hormis la liste des joueurs cités ci-dessus, d’autres éléments indispensables du groupe de Roberto Martinez viennent à peine de revenir de blessures sérieuses, et leur retour en forme sera à surveiller de près. Absent de longue durée suite à des blessures musculaires, Eden Hazard semble enfin sur la bonne voie pour revenir à son meilleur niveau avec le Real Madrid. Mais le capitaine des Diables n’a plus disputé un match complet depuis 434 jours avec le club madrilène. Sa capacité à enchaîner les matches et à revenir au meilleur de sa forme dans les mois à venir sera plus que probablement prédéterminante pour les Diables en vue de l’Euro.

Alors qu’on craignait le pire avec une rupture du tendon d’Achille, Dries Mertens s’était lui aussi sérieusement blessé à la cheville le 16 décembre dernier. De retour avec le club napolitain, le Belge attend toujours sa première titularisation. Enfin au rayon des bonnes nouvelles, Timothy Castagne et Leander Dendoncker ont tous les deux manqués un peu moins d’un mois de compétition cette saison en Premier League. Le joueur de Leicester City souffrait d’un claquage et celui de Wolverhampton d’une blessure au genou, mais les deux semblent désormais de retour en forme, et enchaînent les titularisations dans leur club respectif.

Mis à part la blessure d’Axel Witsel, en pleine course contre-la-montre pour tenter de disputer l’Euro, les autres joueurs devraient normalement tous revenir dans les prochaines semaines, et avoir le temps de se préparer correctement pour le mois de juin. Une nouvelle tout de même rassurante pour Roberto Martinez au vu de la spirale négative traversée depuis quelques semaines par l’effectif des Diables. Mais gare tout de même aux rechutes et au manque de rythme pour le sélectionneur espagnol, qui devrait suivre attentivement la forme de ses joueurs dans les semaines à venir.