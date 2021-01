Grève dans la presque totalité des magasins Sports Direct à Bruxelles et en Wallonie

La quasi totalité des 21 magasins de SportsDirect de la capitale et du sud du pays a donc gardé portes closes samedi matin. Seuls trois étaient encore ouverts à 10h00, détaille Jalil Bourhidane, permanent CNE. L'un à Arlon et deux à Bruxelles, à City 2 (où un piquet de grève a été installé) et à Drogenbos. Des assemblées du personnel y ont lieu en ce moment.

Le syndicaliste n'avait pas de retour sur la situation en Flandre, où l'enseigne dispose de 16 magasins.