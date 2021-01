ATP Great Ocean Road Open: David Goffin attend son adversaire au 2e tour, Coppejans contre Robin Haase

Avec David Goffin (ATP 14) et Kimmer Coppejans (ATP 176), deux Belges sont engagés au Great Ocean Road Open, un des deux tournois ATP disputés à Melbourne entre le 1er et le 7 février en guise de préparation à l’Open d’Australie.

Tête de série N.1 du tournoi joué sur dur et doté de 320.775 dollars, Goffin affrontera au 2e tour le vainqueur du duel entre l’Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 145) et le Hongrois Attila Balazs (ATP 93). Alcaraz, 17 ans et pépite du tennis espagnol, est présenté par certains comme le successeur de Rafael Nadal.