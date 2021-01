Philippe Devos: «Le risque d’avoir une situation compliquée à venir est élevé»

Ce que l’on peut dire, c’est que, vu la situation, le risque d’avoir une situation compliquée à venir est élevé », confie le Professeur Devos à nos confrères du Sudinfo. Pour le président de l’Absym, même si « on ne peut pas parler de pression très élevée » actuellement dans les hôpitaux, « ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas suivre la situation de près. »

La situation reste en effet compliquée, reconnaît Geert Meyfroidt, président de la Société belge de médecine intensive. « D’un côté on ne peut pas être trop rassurant mais en même temps, on ne doit pas paniquer. Du moins pour le moment. Il faut être toujours vigilant car il est possible que l’on doive rouvrir des unités Covid. »