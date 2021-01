En grande forme mais indésirable auprès des supporters et de ses coéquipiers: que doit faire l’Antwerp avec Didier Lamkel Zé?

Comment se finira le feuilleton Didier Lamkel Zé à l’Antwerp ? Mis à l’écart par Leko puis réintégré dans le noyau dès l’arrivée de Franky Vercauteren, le Camerounais reste sur un doublé face à Waasland-Beveren et appartient toujours à l’Antwerp à deux jours de la clôture du mercato hivernal. Mais les supporters exigent toujours son départ, depuis qu’il a manifesté publiquement son envie de quitter le club.

Alors qu’il n’avait plus disputé la moindre minute de jeu sous les couleurs de l’Antwerp entre le 2 octobre 2020 et le 20 janvier dernier, dû à des problèmes de comportement et une mise à l’écart par Ivan Leko, Didier Lamkel Zé semblait inévitablement destiné à quitter le club anversois cet hiver. L’ailier camerounais avait même tenté de forcer son départ pour rejoindre Laszlo Bölöni et le Panathinaïkos en se présentant dans son club avec un maillot Anderlecht, et en annonçant publiquement sa volonté de s’en aller. « C'est la fin d'une belle histoire. Ma tête n'est plus ici, donc je veux partir. Je veux partir en Grèce, c'est simple. J'ai donné mon accord, personne ne peut jouer avec ma carrière », avait-il déclaré. Une enième frasque comportementale qui n’a cette fois pas été digérée par ses supporters et ses coéquipiers.