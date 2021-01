La province de Liège fortement touchée par des inondations (photos)

La bourgmestre d’Esneux Laura Iker a déclenché vendredi en fin d’après-midi le plan d’urgence à la suite d’inondations sur son territoire. Elle affirme que ces inondations sont impressionnantes mais habituelles. « Les inondations sont plus fortes que les autres fois mais les habitants ont l’habitude de gérer ce genre de situation. Nous nous sommes rendus sur place pour voir s’il y avait des problèmes majeurs mais les habitants, habitués, géraient correctement cette situation. L’eau est désormais dans une phase de stabilisation. Nous craignons toutefois qu’elle ne redescende pas directement, » a-t-elle expliqué samedi, sur le coup de midi, à l’agence Belga.

Plusieurs caves et le camping du pont de Méry, situés à proximité de l’Ourthe, sont toujours inondés samedi en début d’après-midi à Esneux (province de Liège), indiquent les pompiers de Liège et la bourgmestre d’Esneux. La situation est stabilisée mais les autorités craignent que le niveau de l’eau ne baisse pas avant un moment.

Des solutions ont été prises pour le camping du pont de Méry, noyé dans approximativement 1m50 d’eau et qui a dû être évacué vendredi, affirme la bourgmestre libérale. « Nous avons proposé aux résidents de déplacer leur caravane, lorsque cela pouvait être possible, et de venir s’installer face à l’athénée d’Esneux sur le parking du hall omnisport. » Environ une dizaine de personnes avec des enfants sont concernées.