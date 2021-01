Championnats du monde de cyclocross: le Néerlandais Pim Ronhaar s’impose chez les espoirs messieurs, le bronze pour le Belge Kielich

Dès le premier tour, la Belgique, avec Niels Vandeputte, et les Pays-Bas, avec Ryan Kamp, prenaient les commandes de la course. Grand favori à sa propre succession, Kamp était en difficulté dans le deuxième tour mais ne comptait que 4 secondes de retard sur le groupe de tête.

Pim Ronhaar a décroché samedi le titre de champion du monde espoirs lors des championnats du monde organisés à Ostende. Le Néerlandais a devancé son compatriote Ryan Kamp, tenant du titre, et Timo Kielich, troisième et meilleur Belge.

Dans le troisième tour, Ronhaar s’isolait en tête de la course suivis par les Belges Timo Kielich et Emiel Verstrynge. Ronhaar faisait parler sa puissance et s’imposait en solitaire pour décrocher le premier titre de champion du monde de sa carrière et ainsi succéder à son compatriote Ryan Kamp au palmarès.