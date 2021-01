Coronavirus en Belgique: la saison de gymnastique est annulée

La Fédération francophone de Gymnastique et de Fitness (FfG) a annoncé samedi qu’elle avait décidé de mettre un terme à la saison 2020-2021 de gymnastique, pour toutes les disciplines et toutes les catégories d’âge.

«Nous avions envisagé de bien meilleures perspectives pour cette saison mais l’évolution de cette crise sanitaire nous contraint encore une fois à revoir notre planification», indique la fédération dans un communiqué. «D’une part, devant les incertitudes d’évolution proposées par les experts, il était important de proposer un nouvel horizon à tous les membres pour pouvoir se projeter vers le futur. D’autre part, les mesures prises par le gouvernement ne sont plus compatibles avec l’organisation de rencontres compétitives et d’événements de loisirs dans de bonnes conditions pour les participants, gymnastes, juges et organisateurs. Enfin, la diminution des tailles de bulles aura un impact certain sur l’organisation des entrainements en clubs et sur la préparation des gymnastes qui ne pourra pas être optimale pour remplir les objectifs compétitifs en toute sécurité».

La FfG, qui dit «étudier très sérieusement les possibilités d’aides disponibles», espère pouvoir laisser les clubs «organiser des challenges ou des compétitions amicales dans quelques mois, lorsque la situation épidémiologique le permettra».