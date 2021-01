Serie A: Saelemaekers et Milan s’imposent dans la douleur sur la pelouse de Bologne (1-2)

L’AC Milan est allé s’imposer 1-2 à Bologne samedi dans un match comptant pour la 21e journée du championnat d’Italie. Au classement, Milan reste premier (46 points) et Bologne (20 points) stagne en 11e position.

L’AC Milan a été secoué en première période notamment grâce au travail sur le flanc droit de Takehiro Tomiyasu. Les Rossoneri ont commencé à prendre le contrôle de la rencontre et Lukasz Skorupski s’est arraché pour pousser au-dessus de la transversale un envoi de Theo Hernandez (14e). Le gardien bolognais s’est encore distingué en sortant dans les pieds de Zlatan Ibrahimovic (20e) et en stoppant coup sur coup une reprise de la tête et un tir à bout du Suédois (24e). Skorupski a encore dévié un penalty tiré par Ibra mais sur le rebond Ante Rebic a marqué (26e, 0-1). Dès ce moment, les visités sont revenus dans le coup mais Gianluigi Donnarumma ne s’est pas laissé surprendre.

En début de reprise, Milan a fait le break grâce à Franck Kessié sur penalty (55e, 0-2). Après une période d’énervement et l’exclusion du coach Sinisa Mihajlovic (54e), les Bolognais ont bien tenté de se relancer mais ils ne leur a pas été possible de contrer le pressing adverse. Les Rossoneri ont géré la fin de partie même si Andrea Poli a réduit le score (81e, 1-2).