Premier League: Manchester City conforte sa place de leader après sa victoire contre Sheffield United (1-0, vidéo)

Les Citizens ont réussi là où leurs voisins et rivaux directs de United avaient trébuché, mercredi, en prenant le meilleur (1-0) sur la lanterne rouge. Cette victoire sur les Blades qui avaient surpris les Red Devils à Old Trafford (2-1) est restée sans grand éclat, mais elle a été maîtrisée et aura permis de laisser se reposer Raheem Sterling, John Stones ou Joao Cancelo.

Elle offre surtout 4 points d’avance avant la visite de Manchester United à Arsenal en fin d’après-midi, alors que City compte, en outre, un match en retard.