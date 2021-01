Liga: le Real Madrid, avec Hazard et Courtois, surpris à domicile par Levante (1-2, vidéos)

Malgré l’expulsion express d’Eder Militao sur carton rouge direct (8e), le Real Madrid a ouvert le score grâce à Marco Asensio dans la foulée (13e)... mais Levante a bien réagi grâce à des buts de son capitaine José Luis Morales, d’une très belle demi-volée du droit (32e), et un autre de Roger Marti (78e), sur une astucieuse combinaison sur corner.

Zinédine Zidane toujours en quarantaine pour cause de coronavirus, le Real Madrid a été surpris à domicile par Levante (2-1): un résultat qui ouvre la voie au titre à l’Atlético Madrid, qui pourra compter dix points d’avance en cas de succès à Cadix dimanche.

Son absence aidera-t-elle à alléger le poids qui pèse sur ses épaules ? Rien n’est moins sûr. Les nombreux appels passés par le staff madrilène (David Bettoni et Grégory Dupont) sur le banc de Valdebebas, certainement avec «Zizou», laissent entendre que le technicien marseillais a tout de même pu imposer ses choix sur la pelouse, à distance.

Courtois ne suffit pas

Mais ni le joli premier but de Marco Asensio (13e), magnifiquement servi en profondeur par Toni Kroos pour tromper Aitor Fernandez du pied droit, ni la belle partie d’Eden Hazard, de plus en plus en confiance (remplacé par Vinicius dès la 60e), n’auront réussi à sauver le Real d’une 4e défaite de la saison en Liga.

A la 32e, le capitaine de Levante, José Luis Morales, a envoyé une demi-volée du plat du pied droit directement dans la lucarne de Courtois pour l’égalisation. Puis Roger Marti a scellé la victoire des valenciens sur une jolie combinaison sur corner (78e), conclue du droit.

Et la note aurait pu être encore plus salée pour les Merengues, si le portier belge n’avait pas sorti un arrêt décisif sur ce pénalty frappé par ce même Roger Marti (64e), et concédé par le fougueux Vinicius pour une faute à la limite de la surface.

Un revers synonyme de sérieux coup d’arrêt dans la course au titre pour les Merengues, champions d’Espagne en titre, qui pourraient compter dix points de retard sur leur voisin à l’issue de ce week-end, tout en ayant joué un match en plus... et un coup de mou qui aurait pu être évitable, à trois semaines des 8es de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (aller le 24 février, retour le 16 mars).

Plus tôt dans la journée, le Séville FC a battu Eibar 2-0 à l’extérieur pour enchaîner une troisième victoire consécutive en Liga et remonter provisoirement à la 3e place du classement, devant le Barça, qui reçoit l’Athletic Bilbao dimanche à 21h00 (20h00 GMT).