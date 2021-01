Décès de la productrice écossaise de pop Sophie à l’âge de 34 ans (vidéo)

Musicienne, chanteuse, productrice et DJ, Sophie Xeon avait sorti son premier single, « Nothing More to Say », en 2013.

La musicienne, chanteuse et productrice écossaise de pop et d’électro Sophie est décédée à l’âge de 34 ans dans un « terrible accident », a annoncé samedi son label Transgressive dans un communiqué. Née à Glasgow, en Ecosse, Sophie avait travaillé avec des artistes comme Madonna ou Charli XCX, et avait été nommée aux Grammy Awards en 2019 dans la catégorie meilleur album Dance/électro pour son premier album, « Oil of Every Pearl’s Un-Insides », qui avait remporté un large succès critique.

« Notre belle Sophie est tragiquement décédée ce matin après un terrible accident », a indiqué le communiqué du label de musique britannique Transgressive. « Fidèle à sa spiritualité, elle est montée pour regarder la pleine lune, a glissé accidentellement et est tombée », poursuit le texte, publié sur Twitter.

Premier single en 2013 Musicienne, chanteuse, productrice et DJ, Sophie Xeon avait sorti son premier single, « Nothing More to Say », en 2013.