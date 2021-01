Bundesliga: Dortmund revient à la cinquième place après son succès face à Augsbourg (3-1, vidéo)

La bonne affaire du jour a été faite par Francfort, qui a battu le Hertha Berlin 3-1 et s’est provisoirement intercalé en troisième position avec 33 points, entre Leipzig (35 pts) et le Bayer Leverkusen (32 pts).

L’Union Berlin et Mönchengladbach, deux équipes ambitieuses, se sont en revanche neutralisées (1-1) et sortent des places européennes, respectivement en 8e et 7e position.