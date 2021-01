Standard: Maxime Lestienne rêve d’un retour gagnant contre le Club de Bruges

Depuis, l’ailier court après de tels chiffres. Lui qui, en raison d’une dépense d’énergie parfois mal gérée, manque de temps en temps l’immanquable. Contre Charleroi, il a délivré deux passes décisives mais a oublié de donner l’avantage et donc, de terminer le match bien plus tôt. Une étiquette d’irrégulier qui lui colle à la peau, sans toutefois le ronger. Maxime est un fonceur, un gars qui va de l’avant et qui n’a pas froid aux yeux. Jamais.

Nous sommes le 15 octobre, Maxime Lestienne retrouve le chemin des terrains après sa blessure survenue sur la pelouse de Louvain. Ironie du calendrier, il relance la machine contre le FC Bruges, ses anciennes couleurs. Celles qui ont confirmé le talent qui avait éclos à Mouscron. Celles qui lui ont aussi permis d’offrir ses plus belles statistiques, avec 18 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2012-2013.

« Bruges est une équipe solide mais nous ne devons pas en avoir peur. D’ailleurs, le Standard ne doit craindre personne ». Ces phrases, il les a sorties avant la joute à Sclessin. Le lendemain, il sortait une prestation cinq étoiles, comme tous ses partenaires. L’envie et le courage n’ont eu que l’inefficacité comme obstacle dans un partage au goût de victoire.

Maxime a pourtant eu l’occasion de planter sa rose sur penalty, Simon Mignolet en a décidé autrement. L’ailier n’a d’ailleurs jamais marqué contre le Club, une donnée sur laquelle il voudra bosser en début d’après-midi. Car cette fois, ce n’est pas que lui qui est de retour, ce sont tous les Rouches ! Fini de regarder derrière soi ou de faire des calculs, le club principautaire avance fièrement, peu importe le nom de l’opposition. Un style qui convient à Max, amoureux du beau jeu et des situations offensives. « Je laisse les artistes gérer le ballon, je préfère leur donner des solutions », glissait-il récemment dans le Standard Magazine.

Se faufiler comme une anguille dans les défenses adverses, c’est la marque de fabrique de Maxime. Cette fois, il devra y parvenir en se défaisant de Clinton Mata, l’un des meilleurs défenseurs de Belgique. En un contre un, on le dit parfois impassable, le genre de remarque qui donnera sûrement des idées à l’ailier rouge et blanc. En parlant de réflexion trottant dans les têtes, celle du vestiaire liégeois se veut claire : le but est de faire tomber le leader incontesté de la compétition.

Les deux formations sont en forme, proposent du jeu et ne se laissent pas marcher dessus dans les duels. Un vrai choc, au cours duquel Maxime Lestienne tentera de sortir de sa boîte, pour marquer et enfin conjurer le sort. « Ce n’est plus une rencontre spéciale pour moi ». Il a tourné la page de l’émotion, il reste celle de la concrétisation.