L’Italie et l’Allemagne prudentes quant à l’efficacité du vaccin AstraZeneca chez les personnes âgées

« L’AIFA autorise le vaccin AstraZeneca pour la prévention de la maladie Covid-19 chez les plus de 18 ans, conformément à la recommandation de l’EMA », l’Agence européenne des médicaments, a-t-elle indiqué, notant cependant « un degré d’incertitude » concernant l’efficacité pour les plus de 55 ans, car ce groupe d’âge est « mal représenté » dans les essais.

En conséquence, l’Agence recommande « un usage préférentiel du vaccin AstraZeneca, en attendant plus de données, pour les sujets âgés de 18 à 55 ans », et conseille « l’usage préférentiel des vaccins à ARN messager pour des sujets plus âgés et/ou plus fragiles ».