Yves Van Laethem sur le variant sud-africain: «Il y aura d’autres cas» en Belgique (vidéo)

Le porte-parole interfédéral, Yves Van Laethem, était l’invité du journal télévisé de RTL-TVI ce samedi soir, après la découverte d’un cas du variant sud-africain dans une classe primaire à Arlon.

Un cas de figure qui risque de se reproduire selon le scientifique. « C’est à peu près inévitable qu’il y ait d’autres cas à certains moments. Le variant est présent en Belgique. On a la certitude qu’il y a une nonantaine de cas, sans doute plus » a expliqué Yves Van Laethem qui a néanmoins rappelé que la proportion était sans commune mesure avec l’autre variant très connu, le Britannique.

Le scientifique a rappelé que ce variant « se transmet plus fréquemment ». Par contre, il n’y a « aucune preuve qu’il est plus virulent, plus agressif ».