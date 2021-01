Karim Belhocine après la victoire de Charleroi à Courtrai (1-3): «Les joueurs ont montré qu’ils avaient envie de faire quelque chose»

Le Sporting de Charleroi tient sa première victoire en 2021. Samedi, les Zèbres sont allés s’imposer 1-3 à Courtrai, qui a terminé la rencontre de la 25e journée de compétition à dix après l’exclusion de Timothy Derijck (60e). Ali Gholizadeh (22e) et Mamadou Fall (55e, 62e) ont permis aux Carolos de remonter de la 9e à la 5e position (37 points) au classement.

« On a pris les trois points et ça fait plaisir », a commenté le double buteur Fall à l’issue de la rencontre au micro d’Eleven Sports. « Mais le travail continue et il faut garder le cap. On a bien géré ce match de bout en bout, même si ce n’était pas facile vu l’état du terrain. En 1re mi-temps, on n’arrivait pas à trouver les espaces. En 2e, on a vite réagi pour faire le break et se mettre à l’abri. On n’a rien lâché et j’espère qu’on va continuer comme ça jusqu’à la fin de la saison. »

Karim Belhocine était lui aussi satisfait de la réaction de ses joueurs sur le terrain. « Les joueurs ont montré qu’ils avaient envie de faire quelque chose », a commenté l’entraîneur des Zèbres. « On était bien dans les duels et on a pu conserver le ballon malgré le terrain difficile. Je ne sais pas si on a retrouvé notre recette du succès, mais la dernière fois (1-1 face à l’OHL, NDLR), on méritait plus et ce soir on a fait ce qu’il fallait pour décrocher la victoire. Ça fait du bien au groupe, au club et aux supporters, mais maintenant il faut continuer comme ça. On va savourer ce soir et se remettre au travail demain. »