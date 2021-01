Serie A: l’Inter bat Benevento avec un doublé de Lukaku, auteur déjà de 20 buts cette saison (4-0, vidéo)

L’Inter Milan s’est imposé 4-0 face à Benevento dans un match comptant pour la 20e journée de championnat, samedi soir. Romelu Lukaku a signé un doublé avant de quitter le terrain (81e). Au classement, l’Inter est 2e avec 44 points, deux de moins que l’AC Milan vainqueur 1-2 plus tôt dans la journée à Bologne. Benevento (22 points) occupe la 12e position.

En première mi-temps, l’Inter était vraiment patron chez lui et est vite passé au commandement grâce à un autogoal de Riccardo Improta sur un coup franc tiré par Christian Eriksen (7e, 1-0). Le Danois a également servi au millimètre Achraf Hakimi, qui s’insérait dans le rectangle, mais le coup de tête de l’international marocain est passé à côté (34e). Lautaro Martinez a également loupé une occasion de doubler l’écart: après avoir pris appui sur Nicolo Barella, l’Argentin s’est retrouvé dans une position optimale mais a expédié le ballon au-dessus de la transversale (36e). Lukaku n’était pas encore rentré dans le match.

Après la pause, Roberto Gagliardini a lancé Lautaro dans un couloir et après avoir bénéficié d’un contre, l’Argentin a inscrit son 11e but après quatre semaines d’abstinence (57e, 2-0). Le duo Martinez-Lukaku est prolifique et sur un service de l’Argentin, Lukaku a trompé le gardien adverse (67e, 3-0). Ce n’était pas fini puisque le Diable rouge, malgré une soirée pas vraiment extraordinaire, a signé un doublé sur un assist d’Alexis Sanchez (78e, 4-0). C’est le 20e but de Lukaku cette saison toutes compétitions confondues, le 14e en championnat. Ce qui lui vaut d’occuper la deuxième place du classement des canonniers derrière Cristiano Ronaldo (15).