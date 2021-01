Chine: l'activité manufacturière s'est tassée en janvier en raison du Covid

"Récemment, des foyers d'épidémie ont surgi successivement dans plusieurs endroits à travers le pays, et la production et les opérations de certaines entreprises ont été temporairement affectées", a indiqué Zhao Qinghe, un responsable du Bureau national des statistiques (NBS). La période autour du Nouvel an lunaire est traditionnellement perçue comme une "basse saison" pour l'industrie manufacturière, a-t-il ajouté.

Le PMI non-manufacturier a connu une chute plus importante à 52,4 contre 55,7 le mois dernier. "Le secteur des services pourrait porter le poids de la nouvelle vague de Covid-19, le durcissement des restrictions sanitaires et la réimposition de mesures d'isolement et d'interdictions de voyager dans certaines régions de la Chine", fait valoir une récente étude de Nomura. "Le secteur du bâtiment pourrait faire face à une pression à la baisse en raison d'une météo plus froide que d'habitude cet hiver", a-t-on ajouté.