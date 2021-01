Des supporters de l’OM en colère au centre d’entraînement: le club condamne une «inacceptable attaque» (vidéo)

L’OM a dénoncé samedi soir une « inacceptable attaque » et « un déchaînement de violence injustifiable » après l’intrusion de supporters du club au sein de son centre d’entraînement et a annoncé plusieurs dépôts de plaintes à venir.

Les faits ont eu lieu en début d’après-midi. Arrivés en cortège derrière une immense banderole sur laquelle on pouvait lire « Cassez Vous » et portant des drapeaux « Dirigeants Dehors », quelque 300 supporters se sont massés devant les grilles du centre d’entraînement de La Commanderie et ont immédiatement allumé pétards, feux d’artifice et fumigènes.