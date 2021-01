Coronavirus - Les soldes d'hiver sont un fiasco, s'alarment les organisations d'indépendants (2)

Selon le sondage de Mode Unie et d'Unizo, huit indépendants sur 10 font état pour l'heure de ventes moindres que lors de soldes d'hiver normaux. La baisse moyenne des ventes est de 26% mais elle cache des disparités, les magasins d'habillement souffrant le plus.

Pour le Syndicat, la communication anxiogène sur les variants constituent certainement un frein important à la venue du chaland. Par ailleurs, de nombreux commerçants remarquent que la règle du shopping seul commence à peser de plus en plus sur les clients. "Cette obligation a entraîné le fiasco des soldes d'août. Elle participe à nouveau à la difficulté de ceux-ci. Il faut absolument que le gouvernement revoie sa copie et autorise le shopping à deux avec une personne de sa bulle", demande une nouvelle fois le SNI. Cela alors que les détaillants doivent écouler des stocks encore importants: 40% en moyenne.