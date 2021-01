Disciples de Michel Preud’homme, Mbaye Leye et Philippe Clement ont leur propre personnalité

S’ils sont disciples, Leye et Clement ont pourtant leur propre personnalité. L’actuel entraîneur des Rouches possède une approche tactique simple mais exigeante. Les idées du Sénégalais collent parfaitement aux valeurs et à l’ADN du club liégeois. Si Leye semble plus impulsif sur le terrain, c’est une autre histoire sur le banc. Il intériorise ses émotions comme ce fut le cas sur l’égalisation de Bokadi à la dernière seconde à Ostende.

Leye a un franc-parler et n’est pas du genre à planer après quelques bons résultats. S’il a un énorme passif de joueur et une belle expérience de T2, il reste un jeune entraîneur qui doit encore faire ses preuves malgré des premiers résultats très propres.

Point commun entre les deux : ils ont connu la même défiance à leur début. En effet, Philippe Clement n’a pas reçu la confiance de Bruges lors du départ de Preud’homme et a été obligé de faire ses preuves à Waasland-Beveren et Genk (champion en 2019).

De son côté, Mbaye Leye assisté MPH durant ses années Standard et aurait dû le remplacer. Cependant, le club ne lui a pas donné sa chance et il s’est effacé devant Philippe Montanier avant d’être rappelé six mois plus tard avec le résultat qu’on connaît.