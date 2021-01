Mondiaux de cyclocross: la Néerlandaise Fem van Empel sacrée chez les espoirs dames

Marthe Truyen décroche la neuvième place et termine meilleure Belge de ces championnats du monde.

La Néerlandaise Fem van Empel a décroché le titre de championne du monde espoirs dames lors des championnats du monde dimanche à Ostende. Elle a devancé sa compatriote Aniek van Alphen et la Hongroise Blanka Vas. Marthe Truyen termine meilleure Belge avec une 9e place. Dès le premier tour, Van der Heijden s’isolait en tête de la course, suivie par ses compatriotes Aniek van Alphen et Fem van Empel et la Hongroise Blanka Vas. Manon Bakker, la grande favorite, était elle rapidement distancée après une chute dans le sable.

Dans le troisième et avant-dernier tour, les trois poursuivantes revenaient finalement sur Van der Heijden qui avait du mal à suivre le tempo imposé par Vas. Dans le dernier passage dans le sable, Van Empel prenait les commandes de la course et s’isolait en tête pour remporter son premier titre mondial.

Aniek van Alphen s’empare de la médaille d’argent à 3 secondes de Van Empel et Blanka Vas remporte la médaille de bronze à 9 secondes de la Néerlandaise. Inge van der Heijden et l’Italienne Francesca Baroni complètent le top 5. Marthe Truyen termine neuvième et première Belge.