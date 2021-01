Mondiaux de cyclo-cross: quatrième sacre pour Mathieu van der Poel, Wout van Aert termine deuxième

Mathieu van der Poel a remporté son quatrième titre de champion du monde, le troisième de rang, lors des championnats du monde de cyclocross dimanche à Ostende. Le Néerlandais s’est imposé devant Wout van Aert, victime d’une crevaison dans le troisième tour, et Toon Aerts, troisième comme en 2019 et 2020.

Comme attendu, la bagarre entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel débutait dès les premiers mètres de la course. Les deux favoris étaient suivis par un quatuor 100 % belge avec Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts et Quinten Hermans.