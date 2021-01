Mehdi Carcela après le revers du Standard à Bruges: «C’est une bonne leçon»

Sur la pelouse du Jan Breydelstadion, les Rouches n’ont pas pu faire grand-chose face à la domination du Club de Bruges et, plus particulièrement face au talent de Noa Lang.

Monté sur le pré juste avant l’heure de jeu, Mehdi Carcela n’a rien pu faire pour empêcher la défaite des siens. « Après le premier but encaissé, on a manqué de confiance », analyse l’ailier. « Au même moment, les Brugeois ont pris confiance et ont réussi à développer leur jeu. Ils ont tenté plus, se sont créé des occasions et les ont concrétisées. Forcément, quand on marque, on prend la confiance, ce qui facilite les choses. On peut dire qu’on leur a donné l’occasion de rentrer dans leur match. »

Mais, même si les Liégeois ont parfois été coupables d’approximations techniques, l’international marocain reconnaît que les Blauw en Zwart étaient supérieurs dans le jeu. « C’est l’équipe la plus constante en Belgique ces dernières années. C’est une bonne leçon pour nous, et on les attendra au prochain match. »