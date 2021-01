Mondiaux de cyclocross: Van der Poel se sentait «de mieux en mieux» au fil de la course (vidéo)

Victime d’une chute dans le deuxième tour qui avait permis à van Aert de creuser un petit écart, van der Poel a profité d’une crevaison de son rival dans le troisième tour pour prendre la tête et ne plus la lâcher.

« J’ai eu un peu de chance avec la crevaison de Wout et cela m’a permis de revenir », a-t-il souligné. « La course n’était cependant pas encore finie même si Wout avait creusé un petit écart j’ai commis une erreur dans le sable. J’ai voulu prendre mon temps pour revenir avant de tomber dans l’hippodrome. »

Si van Aert semblait à un moment revenir sur le Néerlandais, ce dernier n’a jamais flanché et est monté en puissance au fil de la course. « J’avais l’impression de me sentir de mieux en mieux au fil de la course. C’est un championnat du monde assez spécial sans public mais je suis fier d’avoir gagné mon quatrième titre. En fait, un championnat du monde où l’on reste chez soi la veille au soir, cela me convient. J’ai abordé ce cross comme n’importe quel autre et donc avec moins de stress. »