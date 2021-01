Bodart est fataliste après le revers à Bruges: «Le Standard n’était pas au top»

« On n’a pas été à la hauteur », dit-il sans ambage. « Techniquement, on a raté beaucoup trop de passes et on n’a rien su opposer au bon pressing brugeois. D’autant que le Standard n’était pas au top ce dimanche… »

Lorsqu’on lui fait remarquer qu’il pouvait sans doute mieux sur la tentative de Mats Rits repoussée droit devant dans les pieds de Bast Dost sur le deuxième but brugeois (et le cinquième du colosse néerlandais en six sorties), Arnaud Bodart ne se braque pas. « Le ballon rebondit haut », précise-t-il « Si je peux faire mieux sur cette action, aucun souci, je suis d’accord… »

Le gardien liégeois espérait une autre issue que celle-là. D’autant que le Standard a mené à la marque et a même obtenu un ballon de 0-2, par Michel-Ange Balikwisha, avant que Bruges n’enclenche la deuxième et ne retourne la situation à sa faveur. « On encaisse ce but égalisateur très vite, alors que les deuxième et troisième tombent très mal, juste avant et juste après le repos », dit-il encore. « On savait qu’avec la maîtrise technique et l’expérience des joueurs brugeois, ce serait difficile et cela l’a effectivement été… »