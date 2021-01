La moitié des entraîneurs de D1A ne sont plus les mêmes qu’en début de saison: les raisons de l’instabilité chez les coaches en Belgique

Franky Vercauteren, Jess Thorup, Hannes Wolf, Fernando Da Cruz, Kevin Muscat, Philippe Montanier, Ivan Leko, Hernan Losada et Yves Vanderhaeghe. Voilà la liste des entraîneurs de D1A présents en début de saison, qui ne le sont plus à l’heure actuelle. Cela signifie qu’exactement la moitié des clubs du championnat belge ne sont plus coachés par le même homme qu’au moment de démarrer l’exercice 2020-2021. Si l’on peut mettre à part le cas Franky Vercauteren, parti d’Anderlecht après seulement deux journées et quatre points sur six pour laisser la place à Vincent Kompany qui avait pris sa retraite en tant que joueur, deux raisons principales ont provoqué cette instabilité.

Du manque de résultats à l’appel de l’étranger Que ce soit du côté de La Gantoise avec Jess Thorup, de Genk avec Hannes Wolf, de Mouscron avec Fernando Da Cruz, de Saint-Trond avec Kevin Muscat, du Standard avec Philippe Montanier ou de Courtrai avec Yves Vanderhaeghe ce dimanche, le choix de limoger l’entraîneur a été décidé en raison d’un manque pur et simple de résultats sportifs.

Mais deux autres coaches sont eux partis de leur propre gré après avoir réalisé un beau début de saison, cédant aux sirènes de l’étranger, et probablement à des propositions financièrement plus alléchantes. C’est le cas d’Ivan Leko, parti de l’Antwerp pour rejoindre le club chinois de Shanghaï SIPG, et d’Hernan Losada, qui a quitté le Beerschot il y a deux semaines après un début de saison prometteur pour rejoindre la MLS et D.C. United. À cette liste peut même s’ajouter le cas de Jess Thorup. Arrivé à Genk après avoir été limogé de La Gantoise, le coach danois ne sera resté qu’un peu plus d’un mois dans le Limbourg, malgré un beau bilan de 11 points sur 15, avant d’écouter son cœur et de rejoindre le FC Copenhague, club phare de son pays natal.