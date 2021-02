Près d’un an après le début de la crise sanitaire du coronavirus, les experts qui conseillent le gouvernement vont recevoir une compensation, rapportent Het Nieuwsblad et la Gazet van Antwerpen lundi. Celle-ci concerne les membres du Groupe d’experts pour la stratégie de gestion du Covid-19, dont Erika Vlieghe, Marc Van Ranst et Pierre Van Damme.

Ces experts recevront dorénavant des jetons de présence par réunion à hauteur de 50 euros par heure. Récemment, les relations entre la sphère scientifique et politique se sont tendues. « La compensation devrait rendre leur position plus claire », avance-t-on dans les milieux gouvernementaux. « De cette façon, ils sont vraiment au service du gouvernement. »