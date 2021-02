David Goffin se prépare à Melbourne pour l’Open d’Australie: «Ça fait du bien de retrouver la vie normale!»

David Goffin poursuit cette semaine, à Melbourne, sa préparation à l’Open d’Australie, premier Grand Chelem de la saison, qui débutera lundi prochain. Le nº1 belge, 14e à l’ATP, disputera dès mercredi le tournoi préparatoire mis en place à Melbourne Park, le « Great Ocean Road », dont il est la tête de série nº1.

Mais avant cela, le Liégeois a pu goûter, dès samedi, à la fin de 14 jours de mise en quarantaine. « J’ai été… libéré dès le matin à 7h30 » confie-t-il. « Et la première chose que j’ai faite, c’est aller prendre un petit-déjeuner sur une terrasse ! Je ne savais pas trop si je devais encore porter le masque ou pas, je l’avais donc pris avec, mais ici (NDLR : l’État de Victoria n’a plus connu de cas Covid-19 depuis 25 jours !) hormis dans les transports en commun, c’est désormais sans masque et ça fait du bien de retrouver la vie normale, sous le soleil en plus ! Quoi que je ne me plains pas, j’ai eu la chance, par rapport à d’autres qui étaient en quarantaine stricte, de pouvoir tout de même sortir 5h par jour. Ma préparation est donc bonne, jusqu’ici, car on s’entraîne vraiment depuis plus de deux semaines dans les conditions du futur Grand Chelem. Les sensations sont bonnes et j’espère évidemment pouvoir retranscrire tout ça en compétition. Même si, d’avance, pour cette reprise, je sais que chaque match sera un combat. »