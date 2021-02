Coronavirus - Le train de nuit entre l'Autriche et la Belgique devrait faire son retour fin mars

La connexion avait été interrompue début novembre en raison de la crise du coronavirus qui limitait bon nombre de déplacements intra-européens.

ÖBB compte relancer plusieurs liaisons fin mars, entre autres entre l'Autriche et l'Allemagne, entre la Suisse et l'Allemagne et au départ ou à destination de l'Italie. Les trains de nuit entre l'Autriche et Amsterdam, dont le lancement était prévu en décembre dernier, devraient aussi voir le jour à ce moment-là.

ÖBB avait lancé début 2020 des connexions ferroviaires entre l'Autriche (Vienne et Innsbruck) et la Belgique. La liaison avec Innsbruck (ouest) a entre-temps été abandonnée.