Gamestop: la bousculade de Wall Street par des «boursicoteurs» continue

La Bourse de New York, victime d’une grande volatilité, a conclu vendredi dernier sa pire semaine depuis trois mois, ébranlée par la fronde de boursicoteurs justiciers contre des fonds spéculatifs, forcés de vendre pour couvrir leurs pertes. « On assiste à une grande réduction du risque. Ces fonds d’investissement font face à des milliards de dollars de pertes et pour couvrir ces pertes, ils ont dû vendre des actions là où ils avaient des bénéfices et des positions longues », a expliqué Karl Haeling de LBBW qui affirme qu’il y a eu « une directive générale » chez les « hedge-funds » pour réduire leurs positions.