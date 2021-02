Coronavirus: «Si tout va bien, on peut espérer l’ouverture d’autres secteurs en mars», selon David Clarinval

Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR), semble positif quant à la situation sanitaire actuelle dans notre pays. En effet, entre le 25 et le 31 janvier, près de 114 personnes contaminées par le Covid-19 ont été admises en moyenne chaque jour à l’hôpital en Belgique, ce qui représente une diminution de 16 % par rapport à la période de sept jours précédente, selon les chiffres du bulletin épidémiologique quotidien de l’Institut de santé publique Sciensano publiés ce lundi.

Au micro de Bel RTL, il explique que « cela démontre qu’il y a de moins en moins de personnes dans les hôpitaux. Et au niveau des contaminations, on voit que c’est stable. Cela va dans le bon sens. Mais il faut être prudent car les variants ont une contagiosité plus grande. Les chiffres sont positifs, on doit s’en réjouir ».