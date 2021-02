Royaume-Uni: les magasins de vêtements Topshop ferment, 2.500 emplois supprimés

Cette annonce s'inscrit dans un contexte plus général de crise historique des commerces britanniques, dépassés par internet et accablés par la pandémie et dont les faillites sont annoncées en cascade.

Un peu plus tôt, le cabinet Deloitte, qui gère la faillite d'Arcadia, avait indiqué qu'Asos allait racheter les marques, propriétés intellectuelles et stocks, mais pas les magasins, de Topshop, Topman, Miss Selfridge and HIIT pour 330 millions de livres (stocks compris).