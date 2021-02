Lukaku passe la barre des 20 buts, Denayer et Castagne blessés: le week-end des Diables rouges en vidéos

Le Borussia Dortmund est privé de ses trois Diables rouges en ce moment. Après Axel Witsel (rupture du tendon d’Achille) et Thorgan Hazard (lésion musculaire), c’est Thomas Meunier qui a rejoint l’infirmerie du club à cause d’une blessure au genou.

Angleterre

Et la liste des blessés belges s’allonge encore un peu plus si on regarde du côté de la Premier League. Timothy Castagne a été contraint de quitter ses coéquipiers de Leicester lors du duel face à Leeds. La nature de sa blessure n’a pas encore été communiquée. Youri Tielemans était lui bien sur la pelouse pendant l’intégralité de cette rencontre de la 21e journée de championnat. Malheureusement pour lui, Leicester s’est incliné 1-3.