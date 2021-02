Les véhicules hybrides davantage taxés en Wallonie et à Bruxelles

En 2020, 47.171 véhicules hybrides ont été vendus en Belgique, selon les chiffres de la Febiac. Dont 33.100 au nord du pays (70,2 %) contre seulement 7.094 (15 %) à Bruxelles et 6.977 (14,8 %) en Wallonie. Une différence considérable dont la cause est à chercher dans une politique plus verte côté flamand : la Flandre a en effet instauré le principe du pollueur payeur. Et a exempté de la taxe de mise en circulation (TMC) les propriétaires de nouveaux véhicules hybrides jusqu’au 31 décembre dernier, si le véhicule émettait moins de 50 g de CO2 par kilomètre parcouru.

En Wallonie et à Bruxelles, en revanche, on continue de taxer les nouveaux véhicules sur base de leur puissance, à l’exception des voitures électriques dont la TMC est fixée à 61,5 euros. Les véhicules hybrides, qui disposent à la fois de moteurs thermiques et électriques, sont taxés sur base de la puissance de leur moteur thermique et non pas sur la pollution générée lorsqu’ils roulent. En clair : une voiture puissante qui ne pollue pas sera davantage taxée qu’une petite citadine qui pollue beaucoup.