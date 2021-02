Hausse du nombre de demandeurs d'emploi en Wallonie en janvier

L'accroissement de la demande d'emploi entre les mois de janvier 2020 et 2021 concerne toutes les classes d'âge. La hausse la plus marquée s'observe chez les jeunes de moins de 25 ans (+ 7,2%). Relevons également la hausse de 5,3% dans le groupe des personnes âgées de 30 à moins de 40 ans. La hausse la plus réduite concerne les personnes âgées de 50 ans et plus (+ 2,5%).

À un an d'écart, le nombre de personnes inoccupées depuis un an à moins de deux ans progresse de 31,3%, ce qui équivaut à 10.501 personnes de plus en un an. En outre, 11,4% de personnes de plus comptent deux ans à moins de cinq ans d'inoccupation. A l'inverse, le volume de personnes entrées le plus récemment dans la demande d'emploi (moins de six mois) s'oriente toujours à la baisse: -11,4%.