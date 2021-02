Bruges trop fort pour le Standard, Anderlecht impuissant, Charleroi se ressaisit: voici ce qu’il faut retenir de la 23e journée en D1A (vidéos)

Alors qu’ils savaient que le déplacement au Jan Breydelstadion est périlleux, les Rouches ont eu le mérite de ne pas refuser le jeu. Ils ont tenté, à l’image des deux changements tactiques opérés par Mbaye Leye lors du second acte, et ils y ont cru pendant un quart d’heure, après avoir ouvert la marque. Puis le jeune Noa Lang a fait parler son talent, tout simplement. Un but, une passe décisive et, surtout, une omniprésence dans la construction brugeoise : le Néerlandais a montré que la clause d’achat de 6 millions activée récemment par les Blauw en Zwart pour s’offrir définitivement ses services au terme de son prêt était bien dérisoire en comparaison de son talent.

Avec seulement un petit point de retard sur les Liégeois au début de cette 23e journée, les Mauves, qui jouaient plus tard ce dimanche contre Gand, avaient l’occasion de faire la bonne opération du week-end. Ils auraient pu éjecter les Rouches du Top 4, pour prendre leur place. Mais, si le premier choc dominical a offert un joli spectacle, le second a été bien décevant. Aucune des deux équipes n’a réussi à trouver le chemin des filets… Anderlecht concède donc son 11e partage de la saison, le plus haut total du championnat.

Charleroi renoue enfin avec la victoire

Cela faisait un mois et six rencontres que les hommes de Karim Belhocine n’avaient plus connu le goût de la victoire. Fort heureusement pour les Zèbres, et surtout pour le coach français, qui commençait à ressentir la pression de la crise peser sur ses épaules, ils se sont imposés sur la pelouse de Courtrai. Une victoire nette par deux buts d’écart qui leur permet de souffler un grand coup mais, surtout, de déjà se replacer dans la course aux playoffs 1. Grâce aux défaites du Standard et d’Ostende, et au nul d’Anderlecht, Charleroi revient à un point de la quatrième place occupée par les principautaires. Une preuve de plus que, dans ce championnat si particulier cette saison, tout peut aller très vite…

Eupen et Mouscron se neutralisent

Dans cette rencontre entre deux équipes wallonnes plus proches au classement que géographiquement, aucun des deux camps n’a réussi à émerger. Eupen reste donc sur trois rencontres sans victoire, tandis que Mouscron continue sa remontée au classement, avec un quatrième match sans défaite.