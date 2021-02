Mathieu van der Poel envisage de ne pas terminer le Tour de France: «Les Jeux olympiques sont plus importants»

Même si van der Poel avait déjà affirmé préférer disputer les Jeux olympiques de Tokyo que le Tour de France, il a dit qu’il devrait être au départ de la Grande Boucle, dans l’intérêt de son équipe Alpecin-Fenix et des sponsors. « La chance de quitter le Tour lors de la seconde journée de repos existe », a-t-il nuancé lundi en conférence de presse.

Le maillot arc-en-ciel dans les labourés déjà en poche, Van der Poel a encore bien d’autres objectifs pour 2021. Outre les classiques, les JO de Tokyo constituent son autre grande ambition. « J’ai déjà dit que je pensais ne pas disputer le Tour », a-t-il répété. « Les Jeux sont à mes yeux plus importants et le Tour n’est pas la meilleure préparation pour Tokyo. Si je veux être au top, il vaut mieux y arriver d’une autre manière. Mais les sponsors et l’équipe veulent que j’y sois et je le comprends. Ils payent mon salaire et il faut parfois savoir faire des compromis en tant qu’athlète. Je bénéficie déjà de beaucoup de libertés, plus que les autres coureurs dans les autres équipes. Je peux déjà combiner trois disciplines, je sais que je suis privilégié. »