Bruxelles: sécurité renforcée au parc du Cinquantenaire après quatre tentatives d’agression sexuelle en deux ans

La sécurité dans le parc du Cinquantenaire a été renforcée à la suite de l’agression sexuelle subie par une femme il y a quelques jours, a annoncé lundi le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), et celui d’Etterbeek, Vincent de Wolf (MR).

« Il n’est pas possible que les femmes ressentent un sentiment d’insécurité en plein milieu de la capitale. Nous encourageons les personnes à rapporter les faits en portant plainte. La perception des femmes de l’espace public est au centre de notre plan zonal de sécurité et de notre ville, c’est dans cette logique que les services de police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles et de la zone Montgomery collaboreront avec l’IBGE, gestionnaire du parc », déclarent les deux bourgmestres.