L'argent au plus haut en 8 ans, des internautes y voient le prochain Gamestop

Vers 11H40 GMT (12H40 à Bruxelles), l'once d'argent s'envolait de 8,6% à 29,29 dollars, après avoir atteint vers 08H10 GMT 30,10 dollars, un plus haut depuis huit ans.

Cette communauté, qui atteint désormais plus de 7 millions d'inscrits, avait poussé à l'achat en masse de l'action de la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop pour s'opposer à des fonds d'investissement, entraînant des pertes pour les fonds d'investissement qui avaient au contraire parié sur son effondrement.

Entre opportunité financière et achat militant pour s'opposer aux "hedge funds", ces particuliers ont mené une hausse du cours qui s'est envolé de 1.625% depuis le début de l'année.

Alors que Wall Street est déstabilisé et que le débat politique fait rage sur ce duel entre petits investisseurs et fonds géants, des utilisateurs du forum cherchent désormais "le prochain GameStop", et certains ont vanté les mérites du métal gris.

"Ca va être intéressant de voir jusqu'où les particuliers peuvent pousser le cours de l'argent", a commenté Hussein Sayed, analyste chez FXTM, qui note cependant que "la taille du marché de l'argent est d'environ 1.500 milliards de dollars, plus difficile à faire bouger" que Gamestop.

Au plus haut de la flambée des cours mercredi dernier, la chaîne de magasins de jeux vidéos valait 22,8 milliards de dollars.