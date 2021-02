Près d'un million de passagers transportés entre Bruxelles et Doha en dix ans

La ligne entre Brussels Airport et Doha avait été inaugurée le 31 janvier 2011 et proposait alors cinq vols par semaine. En 2013, la fréquence était passée à un vol quotidien puis à huit par semaine en 2015. En raison de la crise sanitaire, le nombre de liaisons a cependant été revu à la baisse et est repassé à cinq sur base hebdomadaire.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, la compagnie a en outre rapatrié plus de 12.000 voyageurs vers la Belgique à bord de près de 130 vols.

"En tant que siège de grandes organisations internationales telles que les institutions européennes et l'Otan, Bruxelles est une destination stratégique essentielle pour notre réseau. Le Qatar et la Belgique entretiennent des relations commerciales exceptionnelles, différentes entreprises belges étant impliquées dans des projets de développement pour notre pays", relève-t-on chez Qatar Airways.