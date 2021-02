Le VAR a-t-il pris la bonne décision en annulant le penalty pour le Standard à Bruges? Le Referee Department se prononce!

La messe était déjà dite au Jan Breydelstadion lorsqu’une phase litigieuse a requis l’intervention du VAR. Sur une frappe de Mehdi Carcela, l’attaquant néerlandais Bas Dost, revenu défendre dans son rectangle pour l’occasion, a malencontreusement touché le cuir du bras. Immédiatement, Nicolas Laforge, arbitre de la rencontre, a sifflé penalty pour les Rouches. Mais le VAR a pris le temps de revoir la phase et, sur les ralentis, on peut voir que le bras du Brugeois est collé à son corps. Le coup de pied de réparation a donc été annulé.

Au lendemain de cette joute, le Referee Department de la Pro League a pris le temps d’analyser calmement cette action. Et c’est l’ancien arbitre Franck De Bleeckere qui a pris la parole pour communiquer leur décision. « Le Referee Department est entièrement d’accord avec l’intervention du VAR et la décision finale de l’arbitre de ne pas accorder de penalty. Le joueur du Club de Bruges touche le ballon du bras dans la surface de réparation, mais le bras est devant et contre le corps, il n’augmente donc pas la surface du corps. »