Coronavirus - Russie: sans reconfinement, le PIB n'a chuté que de 3,1% en 2020 sur un an

Cette chute est due "aux restrictions imposées pour combattre le coronavirus et à la chute de la demande mondiale de ressources énergétiques", a indiqué Rosstat dans une note explicative.

Les pertes les plus importantes ont été enregistrées dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration (-24,1%), la culture et le sport (-11,4%), et les transports (-10,3%).