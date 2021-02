Le Sporting de Charleroi se montre très actif en ce dernier jour du mercato hivernal. Comme nous vous l’annoncions, Yunus Bahadir, un jeune défenseur de 18 ans, arrive officiellement en provenance de Genk. Le garçon constitue un pari pour l’avenir, lui qui a signé pour un an et demi (+ deux saisons en option). Bahadir évolue au poste d’arrière droit et a notamment été international belge dans les catégories de jeunes.