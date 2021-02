Coronavirus - USA: le PIB à son niveau pré-pandémique mi-2021, l'emploi en 2024

Fondant ses nouvelles prévisions sur le déploiement en cours du vaccin contre le Covid-19, le CBO souligne "que l'expansion économique amorcée à la mi-2020 se poursuivra" et que l'économie sera "plus forte qu'estimé en juillet".

Cette agence indépendante table sur une croissance du PIB de 4,6% en 2021, de 2,9% en 2022, de 2,2% en 2023, puis de 2,3% en moyenne en 2024 et 2025, et de 1,7% par an en moyenne également sur la période 2026-2031.