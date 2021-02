Mercato: le champion du monde Sami Khedira rejoint Boyata et Lukebakio au Hertha Berlin

Après des passages au Real Madrid (2010-2015) et à la Juventus (2015- jan. 2021), le milieu de terrain de 33 ans fait donc son retour en Allemagne, où il a porté les couleurs du VfB Stuttgart, son club formateur, entre 2007 et 2010.

Sami Khedira est donc passé de la Vieille Dame turinoise à la Vieille Dame berlinoise. Lundi, le Hertha Berlin, dont le surnom est identique à celui de la Juventus de Turin, a annoncé la venue du milieu de terrain allemand Sami Khedira, champion du monde 2014. La durée de son contrat et les modalités de la transaction n’ont pas été précisées.

Khedira, 77 matches (7 buts) avec l’équipe nationale allemande, doit éviter au Hertha une fin de saison stressante. Le club de Dedryck Boyata, capitaine, et de Dodi Lukebakio est 15e avec 17 points, à égalité avec l’Arminia Bielefeld, barragiste.

« Le club a fait un effort pour me signer et m’offrir l’opportunité de revenir en Bundesliga. J’en suis reconnaissant et j’ai hâte de pouvoir porter le maillot du club pour la première fois », a déclaré Khedira.