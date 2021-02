Attaque au couteau à Molenbeek: une femme grièvement blessée, la bourgmestre Catherine Moureaux fait le point

La brigade de sécurisation des transports en commun de la zone de police Bruxelles-Ouest a neutralisé, lundi peu avant 15h00, un individu armé d’un couteau dans la station de métro Gare de l’Ouest à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué la zone. Les faits relèvent d’un différend d’ordre privé, assure également la police.

Catherine Moureaux, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean: « Il s'agirait selon les premières informations d'un différend intrafamilial. On a une femme grièvement blessée et d'autres blessés beaucoup plus légers en nombre limité. Le territoire du métro est sous la responsabilité de la police fédérale mais ce sont d'abord les hommes de notre zone de police (Bruxelles-Ouest) qui sont intervenus pour arrêter l'agresseur, car ils étaient plus proches. Ils ont ensuite passé le relais à la police fédérale et c'est le parquet de Bruxelles qui mène l'enquête. » « Je n'ai pas d'informations sur l'agresseur" indique la bourgmestre socialiste. « Si les informations se confirment on se situerait une nouvelle fois dans le cadre d'une violence grave et d'une tentative de meurtre d'une femme par son compagnon ou ex-compagnon », constate l'édile de Molenbeek-Saint-Jean.