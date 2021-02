Nafi Thiam songe à l’Euro indoor: «Je n’ai pas encore décidé, mais j’aimerais beaucoup y participer»

Nafi Thiam n’a pas encore décidé de sa participation aux championnats d’Europe en salle, mais elle commence à envisager de se rendre à Torun, en Pologne, début mars. « Pourquoi pas ? J’aimerais beaucoup », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle lundi. Ce samedi 6 février, la championne olympique de l’heptathlon lancera sa saison sur les haies lors du micromeeting de Gand.

Au début de la saison hivernale, Thiam avait laissé entendre qu’elle n’irait pas à l’Euro indoor, mais elle n’est plus aussi sûre désormais. « Je n’ai pas encore pris de décision et je ne le ferai qu’après les championnats de Belgique indoor, mais j’aimerais beaucoup participer à Torun », a déclaré Thiam. « Si je me sens bien, pourquoi pas ? J’ai vraiment hâte de faire des compétitions ».

Thiam ne voit pas les championnats d’Europe en salle comme un objectif, mais si elle s’y rend, elle veut réaliser un résultat dans le pentathlon. « Je ne me prépare pas à l’Euro, tout mon entraînement est fait en fonction de Tokyo », dit-elle. « Mais si je participe, cela signifie que je me sens bien et je vise toujours à battre mon record personnel (4.870 points le 3 mars 2017 à Belgrade, NDLR). Et puis le record de Belgique n’est pas loin non plus ». Thiam n’est qu’à sept points du record national de Tia Hellebaut au pentathlon (4.877 points le 11 février 2007 à Gand).